CALTANISSETTA – Sarà la quinta edizione di “Quartieri in Salus” quella che aprirà i battenti il 20 marzo alle ore 09.30 a Caltanissetta presso il Plesso scolastico “Gianni Rodari” del quartiere Balate Pinzelli, tra i più popolosi della città. La manifestazione sarà inaugurata dai saluti dei rappresentati del Comitato organizzativo e del Dirigente scolastico e dall’esibizione della corale scolastica come ormai d’abitudine.

L’iniziativa di salute pubblica di prossimità promossa dalla Sesta Commissione Sanità del Comune nisseno in collaborazione con CEFPAS, ASP di Caltanissetta, Ufficio Scolastico Regionale Ufficio VI A.T. Enna/Caltanissetta, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri provinciale, INAIL, Federfarma, Comitati consultivi aziendali, MO.VI. Caltanissetta e Associazioni del Terzo Settore e del Volontariato di Protezione Civile, ha già ottenuto, nelle quattro edizioni precedenti, grande successo e massima adesione da parte dei cittadini nisseni.

Come nelle precedenti edizioni, i residenti del quartiere Balate Pinzelli e tutti coloro che lo vogliano, potranno fruire di visite specialistiche gratuite presso gli ambulatori coordinati dal dott. Attilio Ristagno e ospitati nelle aule scolastiche del Plesso Rodari, allestite per l’occasione grazie alla disponibilità di mezzi che la Direzione Sanitaria dell’ASP nissena garantisce ad ogni edizione.

Gli ambulatori aperti il 20-21-22 marzo dalla mattina al pomeriggio (09.00-13:00/15.00-17.30) saranno: Odontoriatria “Progetto sorriso” (Dr. S.Palminteri), Ortopedia Baropodometrico (Dr. D. Pizzo), Cardiologia (Dr. S. Timineri), Senologia (Dr. G.D’Ippolito, G.Di Lorenzo, C.Venti), Dermatologia (dr. G. Lo Verme), Urologia (Dr. C. Di Franco) Ginecologia (Dr.ssa R. Rocca), Ecografia (Dr. A. Camagna), Pneumologia spirometria (Dr. A. Lima, S. Sapienza), Ematologia e Screening talassemico (Dr.ssa V. Cigna), Infermieristico Educazione sanitaria, pressione arteriosa, glicemia, peso (M. Agricola, G. Naro, M. Dell’Utri, C. Guarneri, E. Palmisano) Screening precoce ALZHEIMER (Dott. S. Torregrossa, Dott.sse R. Leonardi e M. Malfitano), Diabetologia (Dr. C. Giacchetto), PRIMO SOCCORSO e disostruzione vie aeree BLSD adulto e Pediatrico (Centrale operativa 118), Educazione Alimentare Val. Indice massa corporea (Dr. A. Bonura, Dr.ssa L. Scarlata), Sportello psicologico Cure integrate (Dott.sse MV. Zito, M.Faletra, R.Morales), Banchetto promozione SCREENING (Progetto LUNA, Centro Gestionale Screening), Banchetto promozione Donazione ORGANI (URP Dr. M.Viggiani, G.Polisano). Le prenotazioni si effettueranno per le tre giornate presso il banchetto del Progetto Luna.

Il 21 marzo, a partire dalle 09.00, il CEFPAS (dott.sse Botta e Indorato) svilupperà due incontri sul tema della prevenzione del bullismo e del cyber bullismo rivolti agli alunni delle terze classi della scuola media. Sempre nel corso della mattina, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, gli allievi dell’I.I.S.S. “ Di Rocco” di Caltanissetta saranno coinvolti dall’U.O. Educazione e Promozione della Salute Aziendale (Dott.sse C. Avenia, Dott.ssa R. Randazzo e Ing. M. Mistretta) nel percorso esperienziale ebbrezza “SAFETY ON THE ROAD” per la prevenzione degli incidenti stradali dovuti ad abuso di alcol. Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00 a cura del Dr. F. Buscemi, Direttore della sede territoriale INAIL di Caltanissetta-Enna e con l’intervento del Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail Katya Maniglia, il seminario “Le novità sull’assicurazione degli infortuni domestici. evento rivolto a chi si prende cura, in modo abituale ed esclusivo, della casa e dei familiari”.Il 22 marzo ancora L’U.O di Educazione e Promozione della Salute Aziendale dell’ASP (Dott. G. La Rocca) si occuperà del tema “MASS MEDIA E SALUTE – COSA MANGIA L’HOMO VIDENS?” insieme agli alunni delle seconde classi dell’Istituto Alberghiero. Alle 11.00 l’attesa GARA DELLE TORTE a cura di Progetto Luna, che premierà la torta più bella ma anche la più sana. Nel pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 un interessante incontro sul tema “La relazione tra genitori e figli al tempo dei new media” a cura dell’U.O. Educazione e Promozione della Salute Aziendale (Dott. G. La Rocca, Dott.ssa C. Avenia), del Comitato di Quartiere “Balate-Pinzelli in collaborazione con la Parrocchia “San Marco”.

Dal 20 al 22 marzo, negli stessi orari di apertura degli ambulatori, saranno presenti i desk informativi di FEDERFARMA, INAIL, AIDO, CASA DELLE CULTURE con CCIA (La stagione a colori, Associazione Familiari ALZHEIMER, Associazione ALLATTAMORE, SAMOT, Associazione Giovani Diabetici). L’Associazione Italiana Dislessia (AID) di Caltanissetta eseguirà attività di Screening e di Sportello informativo con mezzi mobili; la FIDAS promuoverà la donazione del sangue con il suo mezzo mobile; l’UIC aprirà il polo tattile itinerante e CROCE ROSSA Comitato Caltanissetta effettuerà Screening, sarà presente con i soccorritori SMTS e promuoverà le proprie attività con camper mobile.

“Continuiamo a credere in una manifestazione nata sotto gli auspici del Salus Festival quattro anni fa e in grado di ottenere, per i risultati raggiunti, l’attenzione e il plauso della Dirigente del Servizio 5 – Promozione della salute prevenzione del DASOE regionale dott.ssa Daniela Segreto e di tutti i professionisti delle unità operative di Educazione alla Salute delle Aziende sanitario ospedaliere regionali. La rete organizzativa locale che coinvolge ad ogni edizione una grande eterogeneità di attori tutti accomunati dall’intento di fornire un servizio socio sanitario gratuito e promuovere l’educazione alla salute e ai corretti stili di vita tra gli adulti e soprattutto tra i giovani, moltiplica la sinergia e l’efficacia dell’opera compiuta sul territorio nell’interesse superiore dei cittadini e per la tutela della salute pubblica (più di 3000 visite specialistiche gratuite erogate in 12 giornate) e gratifica gli sforzi profusi consolidando rapporti di collaborazione e cooperazione che ci fanno ben sperare per le edizioni future” – ha dichiarato coralmente il Comitato degli Enti organizzatori.