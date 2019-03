MUSSOMELI – Venerdi sera, presso il salone delle feste del Circolo Trabia Emiliani Giudici, con sede in Piazza Roma, Mussomeli, i Soci hanno festeggiato le loro donne, non la solita festa della donna ricorrente l’8 Marzo, hanno festeggiato, così come esposto nella presentazione del Presidente Dr. Calogero Mistretta, la donna nel ruolo di mamma, sorella e compagna di vita. Lo spettacolo arricchito dalla presenza dell’ ormai noto cantante Gero Riggio, che con la sua voce ha deliziato il palato dei tanti intenditori presenti in sala. In particolare il cantante ha terminato la sua esibizione con la canzone “svuoto il bicchiere”, premiata con il primo posto nella rassegna delle canzoni antimafia di Catanzaro, con un alto riconoscimento da parte della Polizia di Stato. Il clou della serata è arrivato con l’artista catanese Giovanna Criscuolo, nota cabarettista del talk show “Insieme” di Antenna Sicilia abilmente condotta Salvo La Rosa e Litterio. L’artista con le sue battute spiritose e pungenti ha rappresentato la relazione quotidiana tra uomo e donna riscontrando un n lodevole consenso con ricorrenti applausi. La serata presentata dall’attrice Adriana Tuzzeo si è concluso un buffet e successiva degustazione di dolci.