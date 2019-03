Per le feste di Pasqua non può non mancare l’uovo di cioccolato: al latte, fondente con sorpresa o semplicemente a base di cacao, artigianale o industriale, gustoso e invitante, in varie dimensioni, esso incontra consensi in grandi e piccini.

Tale “tradizione” pasquale trova in Sicilia una ragione in più dovuta alla sua storia e ai suoi legami con il mondo bizantino. Difatti, nella Chiesa orientale ,ancora oggi, vengono donate uova colorate in concomitanza con le tale festa e nella nostra Isola si realizzano i panareddi, dolci di farina affogati in un uovo di gallina. Sono simbolo di vita e di perfezione divina e annunciano la rinascita. Per queste e altre ragioni, anche quest’anno l’associazione Duciezio ha dato vita al Trofeo “Tino Venuti”, un concorso che premia le migliori uova artisticamente decorate. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la “Pasticceria Internazionale”, Co.Ve. e Conpait Sicilia e ha visto convogliate a Catenanuova presso il parco Daidone, frotte di pasticcieri, studenti dei Licei Artistici e degli Alberghieri provenienti dai quattro angoli della Sicilia per impreziosire decine e decine di uova e dare un tocco di magia a un dolce alimento. All’appuntamento non poteva mancare il liceo artistico statale Juvara dell’I.I.S.S. “Manzoni-Juvara”, retto dalla dirigente Galfano, che lo scorsa edizione è salito sul podio più alto e anche quest’anno, a conferma dell’alta qualità dei suoi studenti, è riuscito a conseguire il terzo posto conquistato da Alessia Messina. Altri studenti partecipanti, guidati dalla professoressa Rio, hanno ricevuto una menzione: Amico Alessia, Domenico Costanza, Isabella Arrostuto, Dalilà Turco, Andrea Villareale, Gioacchino Burgio, Flavio Taibi, Gaia Rampello, Sabina Cutaia, Giorgia Restivo, Martina Cutaia, Flavia Crucillà, Alessia Calà, Calogero Corsello, Alessandra Sanfilippo, Emily Vasta, Ada Germano, Anita Dell’Aira. Docenti che hanno partecipato: Rio Rosaria, Ivana Gantile, Maria Teresa Riggi.