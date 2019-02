Due ragazzi di 16 anni, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, sono morti in un incidente avvenuto questa notte intorno alle 3 in via Montessori, a Noto, in provincia di Siracusa. Le vittime, secondo la ricostruzione degli agenti del locale commissariato, erano a bordo di uno scooter e per cause al vaglio degli inquirenti, hanno avuto un violento impatto con una vettura. I minori, entrambi di Noto, non hanno avuto scampo e sono deceduti poco dopo. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta.