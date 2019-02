In Terza categoria la Polisportiva Buterese ha battuto 2-1 la capolista Don Bosco Mussomeli, per cui l’Atletico Caterinese, avendo battuto 2-0 la Sicilianamente Montedoro con reti di Di Martino e Sangiorgio, s’è portata in vetta alla classifica. A Butera la Polisportiva è passata in vantaggio con un rigore di Puci, ma è stata raggiunta dalla rete di Belfiore prima che Andronachi non realizzasse la rete del definitivo 2-1. Pari tra Nuova Petiliana e Vis Bompietro. Ospiti in vantaggio con Sabella e pari in pieno recupero dei deliani con Paci. Nell’anticipo il Marco Pantani Villarosa aveva superato 3-2 l’Acor San Cataldo. In classifica comanda l’Atletico Caterinese con 21 punti, segue la Don Bosco Mussomeli a 19, terzo il Vis Bompietro con 18, quarto posto per la Polisportiva Buterese con 15, mentre la Nuova Petiliana è quinta con 13 punti. A seguire c’è la Marco Pantani con 10 punti, Acor e Atletico Villalba con 9, chiude la Sicilianamente Montedoro con 3 punti.