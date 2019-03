SOMMATINO. Dopo il successo del progetto di letture animate per bambini fino ai 6 anni, “Raccontami una storia”, realizzato grazie alle lettrici volontarie, un cittadino di Sommatino, Vincenzo Veneziano, anche se non più residente nel nostro paese, ha generosamente contribuito al progetto in questione donando un cospicuo numero di libri. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. Il primo cittadino sommatinese ha inteso ringraziare Vincenzo Veneziano <per la donazione che contribuirà a riproporre il progetto anche quest’anno con tante nuove avventure per i più piccoli. Il suo gesto generoso ci rende felici e ci incoraggia ad andare avanti lungo la strada intrapresa per promuovere la crescita della nostra comunità>.