SOMMATINO. Il Comune ha reso noto che, anche per l’anno Scolastico 2018/2019, sono state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito. Destinatari del contributo sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94 (il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla dichiarazione dei redditi 2018). L’attestato ISEE in corso di validità deve essere rilasciato dal 15 gennaio 2019.

La richiesta di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre,madre o tutore) in corso di validità;

2) codice fiscale del soggetto richiedente.

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Sommatino o ritirato presso i patronati.

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente presso l’istituzione scolastica frequentata, entro e non oltre il 22 marzo 2019.