SERRADIFALCO. Ai dipendenti della Srr servizi ed impianti srl il comune di Serradifalco pagherà le mensilità arretrate non ancora corrisposte. Ad annunciarlo è stato il sindaco Leonardo Burgio (nella foto). Il primo cittadino ha reso noto di aver impegnato i soldi necessari per il pagamento del saldo delle spettanze dovute a questi dipendenti al 31 dicembre 2018. Si tratta delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre e della tredicesima mensilità. In precedenza il sindaco, a fronte della richiesta dei sindacati di un incontro urgente con il Prefetto per risolvere la vicenda legata al mancato regolare pagamento degli stipendi, aveva risposto dicendo che, per gli operai della Srr era disposto ad onorare i costi per saldare in un’unica soluzione le spettanze arretrate purché fossero divise con tutti i Comuni soci poichè su Serradifalco, secondo lui, non avrebbero operato se non in minima percentuale; invece per i dipendenti della Srr servizi ed impianti srl s’era impegnato a pagare le mensilità arretrate in un’unica soluzione. Promessa che ha mantenuto. Sono stati impegnati poco più di 100 mila euro. Soddisfatti i sindacalisti Rosario Margiotta della Fp Cisl e di Manuel Bonaffini della Snav Confsal per il positivo esito della vicenda.