SERRADIFALCO. Antonio Perfetto è a Sanremo. Il noto hair stylist serradifalchese curerà infatti i capelli di alcuni dei protagonisti della 69ª edizione del Festival della canzone italiana che ha preso il via a Sanremo. Il festival di quest’anno, che sarà trasmesso su Rai Uno sotto la direzione e conduzione di Claudio Baglioni con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, vedrà pertanto la presenza anche del professionista dei capelli che, per altro, è ormai di casa a Sanremo visto che, anche nell’ultimo Sanremo Young condotto dalla Clerici, e nell’ultimo Sanremo giovani con il grande Pippo Baudo è stato protagonista. Antonio andrà nella città ligure con il Team “Al Pacino – Official Look maker” di Roma, importante service che si occupa di “hair style” e “make up” per diverse produzioni Rai. Per lui una passerella nazionale ed internazionale importante che, certamente, gli permetterà di aggiungere esperienza al suo bagaglio tecnico. Per Antonio Perfetto, che attualmente si divide tra la sua attività di parrucchiere e quella di docente di un ente di formazione, un compito parecchio impegnativo quello che lo attende a Sanremo dove, per altro, 14 anni fa, è stato protagonista come cantante a “Sanremo Giovani” dove raggiunse le semifinali .