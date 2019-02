SERRADIFALCO. Una gran bella esperienza professionale quella maturata da Antonio Perfetto (nella foto) al 69^ Festival di Sanremo. Il giovane hair stylist serradifalchese, con il Team “Al Pacino – Official Look Maker” di Roma, service che si occupa di “hair style” e “make up” per diverse produzioni Rai, ha curato trucco ed acconciature di diversi protagonisti del Festival della Canzone Italiana come gli Exotago e Briga. Lo ha fatto in occasione delle trasmissioni “La Vita in diretta”, “Prima Festival”, “Dopo Festival”, “Italia Si” e “Sabato Pomeriggio”. S’è trattato di un’esperienza stimolante e coinvolgente dalla quale ha ricevuto tante soddisfazioni professionali. Al Teatro del Casinò di Sanremo l’hair stylist serradifalchese ha curato, tra gli altri, personaggi come Rocco Papaleo, Vladimir Luxuria e i componenti de “Il Volo” nel contesto di una settimana per lui veramente indimenticabile nella quale, tramite il Team “Al Pacino – Official Look Maker” di Roma, ha potuto fare un percorso professionale che lo ha arricchito non poco in termini di esperienza.