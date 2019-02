SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha aderito al nuovo Patto dei sindaci approvando la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. Il patto sarà sottoscritto dal Sindaco Leonardo Burgio e l’avvenuta adesione sarà immediatamente comunicata alla Commissione Europea. L’amministrazione comunale s’è impegnata alla predisposizione e all’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. La proposta che sarà poi portata in consiglio per la definitiva approvazione. In precedenza, sotto la precedente amministrazione, l’allora sindaco Giuseppe Maria Dacquì aveva aderito al “Patto dei Sindaci” che si proponeva entro il 2020 una riduzione di CO2 del 20%. Ora, tuttavia c’è questo nuovo patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia che ha l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030. Per aderirvi l’amministrazione Burgio dovrà presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni dall’adesione del consiglio comunale. Il Comune di Serradifalco ha nel frattempo nominato responsabile del procedimento l’arch. Matteo Lamberti. Il Comune si impegnerà a ridurre le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 30%; a predisporre un Piano di Azione per L’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).