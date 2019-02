Nel girone I del campionato di serie D, vince il Gela 1-2 fuori casa sul campo della Nocerina. Gelesi in vantaggio nel primo tempo dopo 8 minuti con Sowe e raddoppio ospite nella ripresa con La Vardera. Nocerina in gol con Simonetti, ma Gela in grado di portare a casa una vittoria fondamentale per la sua classifica dal momento che la squadra del Golfo è ad appena un punto dalla zona play off. Beffarda invece la sconfitta casalinga rimediata dalla Sancataldese contro l’Acireale. Un derby ricco di gol, 7, ma anche di emozioni e situazioni alterne. Doppio vantaggio Sancataldese con Ficarrotta, tris sfiorato in almeno due occasioni per la squadra di Manuel Milanesio, ma acesi capaci, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, di pareggiarla con i gol di Gambuzza e Manfrè. La Sancataldese, a quel punto, ha avuto la forza di riportarsi avanti con Cosimo Bruno, ma prima Mafrellotti e poi Leotta hanno firmato il controsorpasso degli ospiti che si sono portati sul definitivo 3-4. La Sancataldese, perdendo in casa, è rimasta ferma a quota 24 in classifica a -2 dalla zona salvezza diretta.

SERIE D GIRONE I – 23^ Giornata

Bari – Marsala Calcio 3-1

Cittanovese – Igea Virtus Barcellona 1-0

Messina – Turris 5-2

Nocerina – Città di Gela 1-2

Portici – Palmese 1-1

Roccella – Castrovillari 1-1

Rotonda – Locri 2-1

Sancataldese – Città di Acireale 3-4

Troina – Città di Messina 0-0

Classifica

Bari 55

Turris 43^*

Cittanovese 37

Marsala Calcio 36

Città di Acireale 36

Portici 35

Città di Gela 35

Castrovillari 33

Nocerina 31

Palmese 31

Troina 31

Locri 26

Sancataldese 24

Città di Messina 24

Roccella 24

Messina 24

Rotonda 16*

Igea Virtus Barcellona 15

*Una partita in meno

^Due punti di penalizzazione