Nel girone I di serie D risultati positivi per le due nissene. In particolare, la Sancataldese del nuovo tecnico Antonio Alacqua ha battuto 3-0 il Castrovillari. Vantaggio verdemaranto al 19’ con Gambino, mentre nella ripresa è stato capitan Di Marco (nella foto) a raddoppiare. Nel finale tris firmato da Ficarrotta. Con la vittoria odierna, la Sancataldese s’è rilanciata in zona salvezza, dal momento che è salita al quintultimo posto a quota 27, ad un solo punto dalla salvezza diretta. Dunque, una giornata certamente favorevole per una Sancataldese che ha reagito bene al cambio di panchina dimostrandosi squadra compatta ed in grado di lottare sino alla fine per quell’obiettivo salvezza che appare alla sua portata. Pari esterno 0-0 invece per il Gela a Roccella. I gelesi hanno disputato un ottimo incontro sfiorando la vittoria. Sicignano ha colpito il palo quando mancavano ormai dieci minuti alla fine, mentre Retucci, Mengoli, Dieme e Mannoni hanno avuto occasioni per portare la squadra del Golfo in vantaggio. Il Gela, comunque, con il pari ottenuto oggi s’è collocato al quinto posto in classifica ed in piena lotta per un posto nei play off.