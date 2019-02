Nel girone I di serie D solo pari per il Gela che ha impattato in casa 1-1 contro la modesta Rotonda penultima in classifica. Padroni di casa in vantaggio al 16’ con Ragosta ma pari degli ospiti al 33’ con Evacuo. Poi più niente nonostante qualche buona occasione per i padroni di casa che, in definitiva, hanno perso una grande occasione per portarsi a quota 38 al quarto posto solitario ed in piena zona play off. Non che ci sia nulla di compromesso, ma sicuramente il Gela, sul neutro di Licata, avrebbe potuto e dovuto fare di più considerato l’avversario e la sua classifica. Non è andata bene, invece, alla Sancataldese. La squadra di Manuel Milanesio ha perso 3-2 contro il Città di Messina. Uno – due dei peloritani con Galesio e Bonamonte nel primo tempo, poi Gambino per la Sancataldese accorcia le distanze, ma Lorefici triplica. Nel finale il gol di Gueye illude la Sancataldese che sfiora il pari ma perde 3-2. In classifica la squadra verde amaranto è terzultima con 24 punti e la zona salvezza diretta è lontana appena 3 punti (Città di Messina), ma è chiaro che nelle prossime gare ci vorrà una Sancataldese diversa per cominciare a conquistare quei punti necessari per avvicinare la squadra verde amaranto alla salvezza.