Nel girone F del campionato di Seconda categoria un Marianopoli maiuscolo ha superato 3.-2 la Sommatinese con doppietta di Noto e gol di Bellavia; per i sommatinesi, invece, gol di Amdouni e Fonti. E’ invece andato all’Atletico Gorgonia Delia 1-0 il derby con l’Accademia Mazzarinese. A deciderlo è stato un rigore di Rosario Genova. Sconfitta esterna, infine, per l’Acquaviva sul campo dell’Alessandria della Rocca con rete acquavivese di Aratore. In classifica Atletico Favara primo con 35 punti, seguito da Alessandria della Rocca con 29 e Sant’Anna Enna con 28 punti; al quarto posto, appaiati, Atletico Gorgonia Delia e Acquaviva con 20 punti, mentre a quota 19 c’è la Sommatinese. Completano la classifica del girone Riesi con 17 punti , Muxar con 13, Brothers Casa Amica con 11, Accademia Mazzarinese con 8 e Marianopoli con 7 punti.