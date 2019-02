Nel girone F di Seconda categoria, importanti vittorie per le nissene. A cominciare da quelle dell’Atletico Gorgonia che ha battuto 1-2 fuori casa il Muxar con reti di Luca Genova e Rosario Genova. Vittoria anche per l’Acquaviva (nella foto dalla pagina facebook dell’Acquaviva Calcio) che ha superato 1-0 il Brithers Casa Amica con gol di Falletta. Acquaviva e Atletico Gorgonia sono saliti a quota 23 in classifica appaiate al quarto posto. Nella giornata in cui la Sommatinese ha riposato, ha invece giocato la Polisportiva Riesi che ha battuto 3-2 l’Alessandria della Rocca con gol di D’Amico e doppietta di Sciarrino. Importante successo in chiave salvezza per il Marianopoli che ha battuto 0-2 fuori casa l’Accademia Mazzarinese con doppietta di Noto. In classifica comanda l’Atletico Favara, mentre per quanto concerne le nissene, Atletico Gorgonia e Acquaviva sono appaiate al quarto posto, seguono Riesi a 20 punti, Sommatinese a 19, Marianopoli penultima con 10 punti e Accademia Mazzarinese ultima con 8 punti.