SANTA CATERINA. Dare vita ad un Consorzio di produttori associati attraverso il quale commercializzare grano, latte, prodotti caseari e carne creando un mercato interno di generi alimentari prodotti a chilometri zero nel territorio della zona nord della provincia di Caltanissetta. E’ il percorso progettuale che il sindaco Antonino Fiaccato (nella foto) intende portare avanti. L’intenzione è di creare un consorzio di produttori associati per la commercializzazione di grano, latte, prodotti caseari e carne creando un mercato interno di generi alimentari che si producono nel territorio. L’obiettivo è di accorciare le filiere per far si che si possano toccare con mano i vantaggi non solo per i produttori ma anche per gli stessi consumatori. Antonino Fiaccato ha annunciato che la presentazione ufficiale di tale progetto avverrà il prossimo 9 marzo alle 17,30 presso i locali dell’ex Colonia in Via Crispi.