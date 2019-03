SANTA CATERINA. Il Comune ha destinato 300 euro a favore del “Centro di ascolto per le dipendenze” con i fondi riguardanti la Democrazia Partecipata. Tale contributo consentirà di realizzare il progetto del Centro di ascolto, ma solo in parte. Come hanno spiegato i redattori del progetto, il Centro di ascolto ha presentato un progetto per l’acquisto di un personal computer e di un armadietto per consentire la conservazione dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy, ma con la somma stanziata dal Comune sarà possibile acquistare solo un armadietto. Da qui l’appello a quanti volessero contribuire all’acquisto del Personal computer in forma volontaria per far crescere un progetto che, fin dalla sua costituzione, è stato in piena attività con un certo numero di interventi anche in collaborazione con Casa Famiglia Rosetta.