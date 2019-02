SAN CATALDO. Dal 2 al 5 giugno sarà presentato in Russia a Mosca lo studio “Psychological impact of BRCA Genetic Counseling: Decision Making and support for women with risk of hereditary cancer” durante il “XVI European Congress of Psychology”. Si tratta di uno studio della casa di cura Regina Pacis. Qui esiste un Servizio di Psicologia Clinica e Applicata, che opera in stretta connessione sia con il Breast Center che con il Reparto di Riabilitazione, e si occupa di ricerca e intervento sia in ambito clinico che in ambito formativo e preventivo. Sulla base dei più avanzati protocolli di ricerca, la Casa di Cura “Regina Pacis” garantisce supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari e all’équipe medico-infermieristica, in tutte le fasi del rapporto con la struttura, dalla comunicazione della diagnosi fino alla dimissione. Il Servizio di psico-oncologia promuove l’empowerment del paziente, e lo sostiene nella negoziazione delle scelte terapeutiche con l’équipe curante. Psicologi, infermieri e medici, secondo un approccio multidisciplinare e integrato, collaborano per garantire la migliore assistenza possibile durante la permanenza in struttura e – in sinergia con la famiglia, i servizi territoriali e le associazioni di volontariato – predispongono insieme al paziente e ai suoi familiari piani individualizzati, in grado di favorire la continuità terapeutica e assistenziale nel rispetto delle scelte etiche ed esistenziali proprie della persona nella sua globalità. Per informazioni: casadicurareginapacis.com/sostegno-pscologico.