SAN CATALDO. In occasione della santa messa domenicale serale, l’Associazione “Beato Giacomo Cusmano” ha rinnovato le sue promesse nelle mani del Superiore Provinciale della Congregazione dei Servi dei Poveri, padre Salvatore Fiumanò, SdP, la cui Congregazione fu fondata dal Beato Cusmano. C’è da dire che, nonostante non fu sancataldese, il padre Giacomo amò i sancataldesi, specialmente quelli poveri e abbandonati e per loro inviò a San Cataldo (CL), le sue suore per soccorrere chi era nel bisogno. Di lui si ricorda innanzitutto “la carità senza limiti”, che ha costituito il cuore vivo e palpitante di tutta la sua profonda spiritualità e di tutta la sua straordinaria attività apostolica, che da più di 130 anni vive ed opera a San Cataldo con la presenza delle Serve dei Poveri, le quali nel tempo, si dedicano all’educazione dei fanciulli e delle fanciulle, alla formazione delle giovani, a curare gli ammalati, ad assistere gli anziani e a promuovere i Poveri, sull’esempio del “santo”, Padre dei Poveri, che attraverso la sua presenza e la sua predicazione a San Cataldo e in Chiesa Madre, ha portato “un’aurea di vita nuova nel paese”, ispirando numerose vocazioni alla vita religiosa femminile, maschile e laicale.