SAN CATALDO. S’è svolta ieri mattina, alla presenza dell’on. Dedalo Pignatone del M5S, della Confraternita di San Cataldo nella persona del presidente Salvatore Nocera, dell’artista Onofrio La Leggia, la presentazione ufficiale della scultura del Santo Patrono San Cataldo (nella foto). La cerimonia di presentazione s’è svolta nel quartiere Pizzo Carano Sant’Anna alla presenza, tra gli altri, del presidente del comitato di quartiere Vincenzo Siracusa. Quest’ultimo ha inteso ringraziare non solo il maestro La Leggia per il dono, ma anche il curatore Eugenio Di Francesco per aver scelto il Quartiere Pizzo Carano Sant’Anna per tale evento che, ancora una volta, ha dimostrato come il comitato di quartiere si stia muovendo per fare si che una periferia come quella di Pizzo Carano Sant’Anna, si stia ponendo e proponendo, grazie ad iniziative come questa, al centro della Città stessa.