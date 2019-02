SAN CATALDO. Un’importante notizia per Paolo Amico (nella foto). Il giovane artista sancataldese, a distanza di 4 anni figura tra i 20 finalisti del “Premio Cairo”. L’artista, che si esprime utilizzando per i suoi lavori su carta solo penne a sfera, dunque è rientrato di nuovo fra i 20 finalisti del “Premio Cairo”. Paolo Amico, classe 1987, ha studiato all’accademia Abardir di San Martino delle Scale a Palermo. Nel 2012 ha vinto il “Premio Arte”. Nel 2014 ha intrapreso rapporti con la Galleria Zabert (galleria con cui ancora opera e lavora); ha anche partecipato alla finale del “Premio Cairo” a Milano nel Palazzo della permanente, “I Tesori d’italia” presso la fiera di Expo del 2015, e la mostra collettiva “Segno della memoria” presso il palazzo del parlamento europeo di Bruxelles a cura di Ermanno Tedeschi. Adesso opera e lavora tra Torino e la Sicilia. Ha già vinto dei riconoscimenti come il “Premio Arte 2012”, a giugno del 2018 ha portato a casa il “Meneghetti International ArtPrize” voluto dalla Fondazione Antonio Meneghetti ed è stato finalista del “Premio Cairo 2014”.