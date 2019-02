SAN CATALDO. Un incontro con genitori e docenti per inaugurare lo sportello di ascolto contro i fenomeni di bullismo e cyber bullismo. E’ quello che è stato promosso all’interno della scuola media “Balsamo – Carducci” che, nell’occasione, s’è mostrata sensibile a promuovere iniziative a sostegno degli alunni e delle loro famiglie contro questi fenomeni. Nella circostanza all’incontro ha preso parte la Polizia Postale per il tramite del sovrintendente Giovanni Fasciana e dell’assistente capo Benedetto Schembri. Presente anche la presidente del consiglio comunale Roberta Naro nel contesto di un evento che ha coinvolto un’ottantina di famiglie e nel quale è stata ribadita l’esigenza di sensibilizzare le famiglie attorno ad un problema come quello del bullismo e del cyber bullismo che costituiscono altrettante questioni da attenzionare al massimo.