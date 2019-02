SAN CATALDO. Qualche “sassolino” comincia a toglierselo il sindaco Giampiero Modaffari (nella foto) dopo l’annuncio che non si candiderà più. In particolare, in un post pubblicato nella sua pagina di facebook ha fatto un confronto tra la spesa per il servizio di raccolta dei rifiuti a San Cataldo nel 2010 e nel 2018. Cifre alla mano, il primo cittadino ha fatto rilevare che il costo nel 2010 era 4.984.990,75 euro mentre nel 2018 è costato 3.130.226,92 euro, cioè 1.854.763,83 euro in meno. Il sindaco ha anche pubblicato un grafico con in rosso il costo del servizio di igiene ambientale durante la sua amministrazione nel quale ha evidenziato i costi anno per anno sino al 2018.