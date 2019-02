ROMA – Ancora perfettamente conservati i numerosissimi manufatti del sito archeologico di Vassallaggi, posto ad est di San Cataldo, che oggi sono esposti in diversi musei della Sicilia e del mondo. A chiederne una mappatura è il deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone che intende “rivalutare l’importantissimo sito archeologico, già abitato nella preistoria e poi in epoca greca e romana. “L’obiettivo – dice Pignatone – è quello di riscoprire la nostra storia e le nostre tradizioni, riappropriarsi del passato per valorizzare il presente”.