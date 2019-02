SAN CATALDO. Una giornata dedicata all’ambiente considerato in tutte le sue dinamiche teoriche e pratiche. E’ quella che ieri hanno vissuto gli alunni dell’Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente “Rosario Livatino” in occasione dell’incontro avuto con l’ispettore Antonio Benedetto Lupo del Corpo Forestale. Un evento riservato agli alunni della quarta e quinta classe dell’Istituto professionale agrario che ha visto la presenza, oltre che della dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Terranova, anche della responsabile di sede Adriana Giglio e dei docenti Massimiliano Petralito, Osvaldo Di Pietra e Fabio Palermo. Due i momenti in cui s’è articolato: il primo nel quale l’appuntato Lupo ha esposto agli studenti le emergenze ambientali; il secondo nel quale, assieme agli studenti, ha piantumato alcuni alberi all’Istituto scolastico dallo stesso Corpo Forestale. L’ispettore Antonio Benedetto Lupo, parlando agli studenti, ha rilevato: <E’ arrivato il momento di sostenere l’ambiente in cui viviamo; ognuno si rimbocchi le maniche e si ponga la domanda “Cosa posso fare per la mia Città>. Un concetto, quello delle <Piccole cose per grandi azioni>, sul quale ha concordato la dirigente scolastica del “Di Rocco”, prof.ssa Giuseppina Terranova, che, nel ringraziare il Corpo Forestale per la proficua sinergia attuata con il proprio Istituto scolastico, ha fatto notare che “Le piccole cose” da fare per difendere l’ambiente possono essere non utilizzare piatti e bicchieri di plastica, ma anche differenziare bene i rifiuti o farsi affidare dal Comune la gestione di uno spazio verde pubblico. <L’importante è farsi portavoce di un messaggio a sostegno e salvaguardia del nostro Ambiente>. La dirigente ha espresso il proprio plauso per il percorso avviato dall’Istituto professionale agrario con il Corpo Forestale anche per far conoscere agli alunni diverse riserve naturali siciliane come la sughereta di Niscemi. Subito dopo alunni, docenti ed ispettore del corpo Forestale hanno piantumato alberelli di leccio, carrubbo, pino marittimo, leccio e roverella nel terreno attiguo alla scuola che, in tal modo, grazie a questa giornata dedicata all’ambiente, s’è arricchito di ulteriore patrimonio arboreo.