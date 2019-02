SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noto che è possibile presentare le istanze per il rimborso delle spese di trasporto dei portatori di handicap presso i centri di riabilitazione per il 2019. In particolare, tramite avviso pubblico, è stato spiegato che sono necessari alcuni documenti. Occorre il certificato di invalidità, la fotocopia del documento di riconoscimento e la fotocopia del codice fiscale. il rimborso potrà avvenire solo dopo la presentazione della domanda iniziale riferita al trimestre. Pertanto, per ottenere il rimborso del primo trimestre 2019, l’istanza dovrà essere presentata al Comune entro il mese di marzo 2019.