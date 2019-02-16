SAN CATALDO. Il presidente del consiglio Roberta Naro ha convocato per il 21 febbraio alle ore 20 il Consiglio Comunale. La seduta si svolgerà presso l’aula Consiliare del Comune in seduta ordinaria per trattare i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1 – LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI A FIRMA DEL CONSIGLIERE GIAMPORCARO
- APPROVAZIONE RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 ( DELIBERA DI G.M. N. 265 DEL 23.11.2018
- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO L’ART. 175 D.LGS. N° 267 DEL 2000 “ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE” COMMA 5 -TER E 5- QUATER , DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 23-01-2019 “ VARIAZIONE COMPENSATIVA SPESA DEL PERSONALE . RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 218 DEL 14-09-2018”.
- APPROVAZIONE FISSAZIONE SCADENZE TARI ANNO 2019 ( DELIBERA DI GM N. 29 DEL 08.02.2019
- DIBATTITO CONSILIARE RICHIESTO DA DIVERSI CONSIGLIERI IN ORDINE ALLA SEGUENTE TEMATICA : “ QUESTIONI ATTINENTI IL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA “