SAN CATALDO. Il presidente del consiglio Roberta Naro ha convocato per il 21 febbraio alle ore 20 il Consiglio Comunale. La seduta si svolgerà presso l’aula Consiliare del Comune in seduta ordinaria per trattare i seguenti punti posti all’ordine del giorno:

1 – LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI