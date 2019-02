SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha portato a conoscenza la cittadinanza, tramite pubblico avviso, che l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, anche per l’anno scolastico 2018- 2019, ha attivato le procedure per la concessione un contributo per l’acquisto di libri di testo, agli alunni delle scuole medie dell’obbligo e scuole secondarie superiori statali e paritarie. Possono accedere al beneficio i genitori o tutori degli alunni che risultano iscritti presso le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie con una attestazione I.S.E.E. non superiore a €. 10.632,94, relativa ai redditi 2018, relativo al periodo di imposta 2017. A tale fine i soggetti interessati dovranno presentare l’istanza, presso le Istituzioni Scolastiche frequentate entro e non oltre il 22 Marzo 2019 completa dei seguenti allegati: Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; Fotocopia del codice fiscale del richiedente. L’avviso con allegata la circolare assessoriale n. 3/2019 e la domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di S. Cataldo :www.comune.sancataldo.cl.it – Albo Pretorio On-Line. Il modello di domanda per la richiesta del contributo è scaricabile sulla news del Comune o si può ritirare presso le Scuole frequentate.