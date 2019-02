SAN CATALDO. Sarà nelle librerie il prossimo mese di marzo il nuovo libro di Vincenzo Siracusa intitolato “Con l’Amore nel Cuore, Via Crucis”. Ad annunciarlo è stato lo stesso autore che ha anticipato come dal prossimo mese di marzo è prevista la distribuzione in tutte le librerie Italiane. L’autore ha svelato che la prima copia che partirà da Milano tra qualche giorno, dopo di che avverrà la distribuzione a livello nazionale. Vincenzo Siracusa, che è studente in teologia, ha già pubblicato, appena qualche mese fa, un suo libro sul valore e significato del Natale