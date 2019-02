Nel girone A di Promozione, sconfitta esterna 2-1 per il Vallelunga di Sergio Colaianni contro il Borgo Nuovo. E dire che l’inizio del match sembrava preludere ad un possibile successo facile della compagine ospite. La squadra vallelunghese, infatti, era passata in vantaggio al secondo minuto di gioco con Amante abile a chiudere in gol un’azione corale del Vallelunga, ma Bonvissuto e Billitteri hanno rimontato in un match diventato con il passare dei minuti molto nervoso. In ogni caso, il Vallelunga, nonostante la sconfitta rimediata, è rimasto al nono posto in classifica con 31 punti.