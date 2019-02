Nel girone A del campionato di Promozione la ventunesima giornata andrà in archivio con il primo pari stagionale ottenuto dal Vallelunga. La squadra di Sergio Colajanni ha pareggiato 0-0 fuori casa contro il Kamarat. Un risultato, il pareggio, che mancava da ben 20 giornate in casa di un Vallelunga che aveva vinto 9 gare perdendone 11. E ora questo buon pari che fa comunque classifica per una squadra che ha disputato un buon match in quel di Cammarata.

PROMOZIONE GIRONE A – 21^ Giornata

Balestrate – Albatros Fair Play 1-2

Casteltermini – Don Carlo Misilmeri 1-3

Don Bosco Partinico – Olimpica Akragas 0-2

Kamarat – Vallelunga 0-0

Libertas 2010 – Monreale 1-2

Salemi 1930 – Cinque Torri Trapani 1-0

Villabate – Oratorio S. Ciro e Giorgio 0-0

Vis Borgo Nuovo – Football Club Gattopardo 1-2

Classifica

Don Carlo Misilmeri 50

Oratorio S. Ciro e Giorgio 49

Salemi 1930 48

Monreale 43

Olimpica Akragas 39^

Albatros Fair Play 39

Casteltermini 35

Cinque Torri Trapani 34

Vallelunga 28

Balestrate 23

Don Bosco Partinico 22

Football Club Gattopardo 18

Kamarat 17

Villabate 17^

Libertas 2010 13

Vis Borgo Nuovo 3

^Un punto di penalizzazione