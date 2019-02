Nel girone A del campionato di Promozione, il Vallelunga di Sergio Colaianni, battendo 1-0 il Villabate ha conquistato 3 punti fondamentali per consolidare al meglio la sua classifica. I vallelunghesi al momento sono noni in classifica con 31 punti avendo vinto 10 volte, pareggiato in un’occasione e perso 11 volte. A segnare il gol partita è stato Corbetto in un Vallelunga positivo e propositivo. Al termine del match il pubblico ha applaudito a lungo la squadra apprezzandone lo spirito combattivo e la voglia di vincere. (foto dalla pagina ufficiale del Vallelunga Calcio)