NOTO – Si sono costituiti i due uomini a bordo dell’auto che si e’ scontrata con lo scooter dei due ragazzi morti questa notte in via Montessori, a Noto. Secondo la ricostruzione della polizia, il mezzo, una Volkswagen Golf guidata da un trentenne che aveva a bordo il fratello, si e’ allontanato velocemente dopo l’impatto non prestando soccorso a Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, rispettivamente di 15 e 17 anni. Il conducente e’ accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, l’altro di omissione di soccorso.