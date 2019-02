CALTANISSETTA – Non era questo il tipo di successo atteso dalla Nissa Rugby che domenica 17 febbraio alle ore 14.30, per la seconda giornata del Campionato regionale Serie C – II Fase, ospitava sul prato amico del “M. Tomaselli” il Barcellona: i barcellonesi hanno disertato l’incontro, per cui la vittoria è andata ai nisseni, con il classico 20 a 0, risultato standard per le gare che si concludono a tavolino.

I giocatori del quindici di Caltanissetta hanno comunque onorato il terzo tempo con i loro familiari, e con i tifosi.

Il tecnico Andrea Lo Celso ha commentato: “Prendiamo i 5 punti in classifica, ma di certo non volevamo vincere così. Non giocare, non è mai una bella cosa per tutti: per chi non si presenta, per i padroni di casa che affrontano delle spese ‘inutili’, per il movimento siciliano che di certo ne soffre. Solamente alle 11 del mattino abbiamo appreso che il Barcellona non si sarebbe presentato al Tomaselli. Non abbiamo potuto fare altro che accettare la rinuncia e aspettare di poter giocare tra due domeniche, considerata la sosta del 24 dovuta al sei nazioni. Il nostro prossimo match, è di capitale importanza: affronteremo l’Amatori Catania. Di certo come tecnico avrei voluto che i miei giocatori giocassero questa partita, perché è importate accumulare minutaggio e quindi esperienza di gioco per tutti; stiamo vivendo un buon periodo e come ho dichiarato in precedenza, siamo in netta crescita, ma per continuare a progredire dobbiamo giocare. Molto probabilmente questa settimana la utilizzeremo per caricare atleticamente e ripassare il nostro movimento offensivo e se è possibile organizzare un allenamento congiunto con i nostri amici del Palermo rugby. Non nascondo che la partita contro l’Amatori Catania, per noi è molto significativa e quindi vogliamo arrivare il più preparati possibile”.

Campionato regionale Serie C – II Fase Seconda giornata – 17/02/2019

Rugby Palermo – Amatori Catania 39 – 3

Nissa Rugby – Barcellona non disputata (rinuncia Barcellona)

Vittoria Rugby – Briganti Librino CT 0 – 69

Ha riposato: CUS Catania

CLASSIFICA

Briganti Librino CT 10

CUS Catania*e Rugby Palermo 5

Nissa Rugby* 4

Syrako Rugby 1

Barcellona*, Amatori Catania* e Vittoria Rugby 0

Fenix Belpasso (ritirata dal campionato)

*Una partita in meno

Prossimo turno (seconda giornata) – 03/03/2019

Briganti Librino CT – Rugby Palermo

Nissa Rugby – Amatori Catania

Syrako Rugby – CUS Catania

Riposa: Vittoria Rugby