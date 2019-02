È ufficialmente nata in Sicilia una realtà Ciclistica di spessore, il Team Race Mountain. La sua struttura è già consolidata e diretta dal d.s. nisseno Gerlando Scrofani che per oltre un decennio ha diretto il Team Lombardo. Un progetto che si pone come obiettivo, quello di valorizzare i giovani talenti siciliani nella specialità olimpica del fuoristrada (cross country). Accanto a questi giovani atleti e punto di riferimento due atleti di caratura nazionale: il marchigiano Davide Di Marco, già atleta della nazionale Italiana Marathon e Nina Gulino atleta siciliana ma toscana d’adozione, anche lei già atleta della nazionale italiana. Entrambi avranno come obiettivo la specialità Marathon. In questa specialità si cimenteranno anche l’emergente licatese Domenico Vicari al secondo anno nella categoria under 23, l’élite Stefano Sardina, e gli under 23 di primo anno Andrea Virga, Manuel Oddo e Dimitri Calabrese.

Oltre a Nina Gulino in forza al Team un’altra forte atleta emergente Valeria Trupia categoria under 23.

Saranno sicuramente protagonisti nel cross country, i giovani Junior, ma veterani Emanuele Spica, Salvatore Lo Monaco e Gianluca Ficara. Tra i giovani sicuramente si metterà in evidenza l’allievo Enzo Frangiamore al secondo anno in questa categoria.

Anche la quota dei master è di alto profilo con Alessandro Migliore, Giovanni Riggi e Marcello Lanzafame.

Il valore aggiunto del Team è rappresentato dal vivaio, dai giovani bikers prodotto della Scuola di Ciclismo che ha sede a Caltanissetta.

La stagione 2019 sarà piena di impegni afferma il direttore sportivo: “punteremo alle prove internazionali di Cross Country e di Marathon ed anche ad alcune prove di Coppa del Mondo in particolare in Francia, Germania, Croazia e Slovenia” il nostro obiettivo continua il ds è quello di riuscire a portare un nostro atleta in nazionale, speriamo di riuscirci.

Il team è sostenuto da diversi sponsors tecnici con in testa il marchio laziale Race Mountain, Giesse abbigliamento, Ethic Sport integrazione, Sh Plus caschi, Biotex abbigliamento intimo e Cst coperture.

L’esordio internazionale sarà il 24 febbraio a Verona, mentre quello regionale il 10 febbraio a Siracusa.