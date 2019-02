MUSSOMELI – I tappi pazientemente e diligentemente raccolti lo scorso anno dal giovane Daniele Bellanca collaborato da Antonio Valenza, (punti di riferimento dell’iniziativa “Raccolta tappi”) sono stati ceduti ad una ditta di trasformazione, il cui ricavato è andato in beneficenza ed esattamente alla “Missione e Carità” di Biagio Conte, destinatario prescelto per la consegna dell’ assegno di 740 euro in beneficenza. Fratel Biagio ha fatto pervenire una lettera di ringraziamento dove ha scritto: “Abbiamo ricevuto l’offerta di 740 euro che generosamente avete voluto destinarci. Ringraziamo di cuore e siamo grati al Signore per questa generosità che ci permette di andare avanti sulla strada che Lui ha scelto per noi. Sapere che esistono persone convinte della necessità di tendere una mano ai fratelli ultimi ci è di consolazione e di conforto. Siamo solo una goccia, ma tante piccole gocce possono formare un oceano”. Daniele Bellanca, volontario della Misericordia, ci riprova anche per quest’anno 2019 coinvolgendo capillarmente un po’ tutti, entusiasta della bontà dell’iniziativa e confidando nell’impegno delle persone che sono state precedentemente interessate. Un piccolo gesto concreto di solidarietà ed anche un modo semplice ed operativo di diffondere la cultura della solidarietà.