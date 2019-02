SERRADIFALCO. Commozione e incredulità. Sono le sensazioni con le quali la comunità di Montedoro ha accolto la notizia della scomparsa di Calogero Lillo Paruzzo (nella foto). Settantacinque anni, una vita dedicata alla scuola e alla cultura, Calogero Paruzzo, Lillo per gli amici era persona molto nota non solo a Montedoro ma anche in provincia di Caltanissetta. Co fondatore della Pro Loco di cui era presidente ormai dal 2000, aveva insegnato nelle scuole statali prima a Torino e provincia e poi in provincia di Caltanissetta per circa 40 anni. Per anni collaboratore del dirigente scolastico e responsabile della scuola di Montedoro, era stato anche rappresentante sindacale della Cisl scuola. Lillo Paruzzo, fratello di mons. Salvatore Paruzzo vescovo di Ourinhos, aveva avuto anche una carriera politica di tutto riguardo in quanto era stato segretario cittadino della Dc dal 1980 al 1994, consigliere comunale e consigliere dell’Asi di Caltanissetta dal 1990 al 1994. Corrispondente per Montedoro de “La Voce di Campofranco”, aveva organizzato mostre ed eventi culturali. Come scrittore Lillo Paruzzo nel 2010 aveva curato la pubblicazione del libro “Antologia dei Poeti di Montedoro del ‘900”, mentre nel 2014 aveva scritto “Montedoro tra storia e cronaca”, mentre nel 2017 aveva dato alle stampe “Na vota c’era, Memoria seme di futuro”. E oggi i funerali per l’ultimo saluto della comunità montedorese ad uno dei suoi figli più amati e cari.