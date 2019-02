Si terrà a Modena dal 3 al 5 marzo 2019 il XII Congresso nazionale SISDCA (Società nazionale per lo Studio del Comportamento Alimentare), dal titolo “La bellezza della/nella cura. La passione nella cura”. Nel corso dei lavori congressuali, la comunità terapeutica per donne “La Ginestra” dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” fondata da don Vincenzo Sorce, presenterà un lavoro di ricerca scientifica sull’esperienza delle donne ospiti in trattamento con diagnosi di dipendenza patologica in comorbilità ai Disturbi dell’Alimentazione e dell’Obesità, New Addiction e Gioco d’Azzardo Patologico. Il lavoro di ricerca dal titolo “Tornare ad abitare il corpo – Laboratori espressivi nel trattamento residenziale dei Disturbi da uso di Sostanze e DA”, sarà presentato da Adele Emanuela Cutaia, psicologa e responsabile della Comunità terapeutica per donne “La Ginestra”, da Liliana Rabbiolo, assistente sociale presso la comunità terapeutica “La Ginestra” e da Daniela Rando del Servizio Civile in forza all’Associazione, rileva quanto i laboratori espressivi e cognitivi di arteterapia, teatroterapia e danza – movimento terapia offrano un contributo importante al trattamento residenziale di soggetti con SUD e DA, favorendo la guarigione del trauma e la risoluzione dei conflitti interiori.