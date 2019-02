L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cipolla ha provveduto all’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del plesso scolastico dell’infanzia Gianni Rodari. Si tratta di interventi che l’amministrazione comunale ha disposto con fondi regionali finanziati dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e con fondi comunali. Essi consistono nella rimozione delle criticità emerse a seguito delle indagini sullo sfondellamento dei solai. Il progetto a suo tempo approvato in linea amministrativa aveva un importo complessivo di 55.000 euro, di cui 42.922,13 euro per lavori e 12.077,87 euro per somme a disposizione. La formula di gara scelta è stata quella dell’affidamento diretto mediante la procedura di trattava diretta sulla piattaforma del mercato della pubblica amministrazione (Me.pa). Sono stati quarantotto gli operatori economici che hanno fatto pervenire la propria adesione, dopo di che sono stati individuati, tramite sorteggio pubblico, i 3 operatori economici che sono stati invitati a produrre il preventivo offerta. Di questi tre, quello che ha prodotto l’offerta al ribasso più conveniente per l’amministrazione comunale è stata la Ti.Gi Costruzioni di Tunno Giuseppe di Ravanusa che ha proposto un ribasso del 41,32%. Il tutto per un importo contrattuale ammontante a 26.822,49 euro oltre Iva al 10% e per un importo complessivo di 29.504,74 euro.