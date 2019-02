CATANIA – Grande entusiasmo e soddisfazione per nove atleti della Marathon CL che, domenica scorsa, hanno partecipato alla prima gara del 25º Grand Prix regionale di corsa su strada. Circa seicento atleti, provenienti da ogni angolo della Sicilia, hanno percorso 10 Km per la 4ª coppa Sant’Agata.

Il tracciato ripetitivo, sviluppato all’interno e all’esterno dello stadio Angelo Massimino di Catania, ha generato non poca confusione a numerosi atleti, penalizzati per non aver ben compreso i giri da effettuare, ritrovandosi fuori dalla classifica.

Prima competizione sportiva per La Monica Angela, La Marca Salvatore e Trentuno Luigi, iscritti di recente alla Marathon CL, prime emozioni e primi premi; Angela, giovane donna di Santa Caterina Villarmosa, ha esordito aggiudicandosi il primo posto della sua categoria.

In punta di piedi, con discrezione assoluta e con alle spalle parecchi chilometri da dilettante, ha completato la gara bloccando il crono a 41’40”, numeri da top runner; un trofeo arricchito dai sorrisi e dalla sincera commozione di tutti i compagni di squadra.

I vincitori assoluti sono stati Alessandro Brancato 32’08” (Parco Alpi Apuane) e Maria Grazia Bilello 39’23” (Universitas Palermo).

Non sono passati inosservati i tempi di Augello Francesco 39’56’’, La Marca Salvatore 41’36’’ e Trentuno Luigi 45’47’’; altrettanto interessanti quelli di Cancemi Massimo 46’28’’, Zagarella Giuseppe 47’40’’, Giambra Graziella 50’05’’, Zagarella Giovanni 50’07’ e Calabrese Francesco 50’09’’.

Appuntamento a domenica 10 per la 5ª Maratonina dei Nebrodi – Sant’Agata Militello.