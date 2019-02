CALTANISSETTA – Gli amici del Lions Club di Caltanissetta hanno inviato una nota stampa per rendere “l’estremo” saluto all’avvocato Michele Capra Pantò morto ad 84 anni, martedì 19 febbraio.

Un grande nisseno se ne va. È mancato all’affetto dei suoi cari e di quanti hanno avuto il piacere della sua amicizia l’Avv. Michele Capra Pantò. Mancherà a tutta la Città la passione con la quale l’ha profondamente amata, anche nei lunghi anni nei quali la salute ha limitato la sua possibilità di azione. “AZIONE” è stata la sua parola d’ordine nei lunghi anni della sua militanza nel LIONS Club di Caltanissetta, fin dal 1964; 55 anni al servizio della comunità, sempre ispirato ai principi dell’etica lionistica. Illuminato protagonista della vita cittadina, ricordiamo le piccole-grandi azioni che ha messo in campo per il miglioramento della sua Caltanissetta e della sua Sicilia, come ad esempio l’istallazione di cestini per piccoli rifiuti nelle vie del centro storico già negli anni ’80 o la fondazione nel 1985 del periodico I Service per la Nostra Città che per tanti anni ha animato il dibattito culturale e sociale di Caltanissetta. Passione, azione e dedizione al servizio lo hanno portato a ricoprire nel LIONS Club tutte le cariche, fino a meritargli nell’anno sociale 1999-2000 l’elezione a Governatore del Distretto Sicilia, unico nisseno nella storia del Club. Precorrendo i tempi ha voluto dedicare quel suo anno di impegno ad un tema tutt’ora attuale “Turismo in Sicilia: fonte di benessere e occupazione” e ad un servizio itinerante per la prevenzione della cecità prevenibile: “Il camper della vista”. Per il suo infaticabile impegno è stato più volte insignito del Melvin Jones Fellow, la massima onorificenza attribuita dal LIONS Club International.

La Città lo ricorderà sempre per tutto quello che ha fatto e per la testimonianza e l’esempio che ci ha lasciato con le parole del suo motto: “Brevità nella parola, massimo impegno nell’azione”.