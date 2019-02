CALTANISSETTA – “Insieme per Caltanissetta” per mano del suo segretario Fabio Mastrosimone ha inviato una nota stampa in cui sottolinea l’entusiasmo suscitato dalla candidatura di Salvatore Messana. A tal proposito il movimento comunica la firma di ben 80 nuovi sottoscrittori al progetto politico. Di seguito il contenuto integrale della nota stampa.

L’ufficialità della candidatura di Salvatore Messana proposta dal gruppo “Insieme per Caltanissetta” qualche giorno fa ha suscitato grandi sorprese. Ci chiediamo cosa ci sia di così sorprendente nel fatto che centinaia di persone stiano lavorando con grande volontà e grande impegno ad un progetto comune, condividendo i valori dell’onestà e della trasparenza, in un clima di forte entusiasmo e collaborazione. Le elezioni del 28 Aprile

coinvolgono il futuro di tutti i cittadini, sono il banco di prova della buona volontà civica di ognuno di noi, e possiamo partecipare sia esprimendo un voto in cabina, ma anche dando un contributo con le nostre idee, le nostre proposte o anche le nostre preoccupazioni, cercando insieme di dare delle soluzioni. Il gruppo di Insieme per Caltanissetta lavora assiduamente da molti mesi ormai, con uno spirito progettuale che coinvolge professionisti di ogni ordine, tutti coinvolti, in egual misura, alla realizzazione di un programma elettorale che riesca a proporre soluzioni concrete ai molti disagi della città. L’Associazione è aperta al confronto ed è attivamente impegnata a coinvolgere tutti coloro che amano la nostra a dimostrazione del grande impegno etico che il nostro gruppo riserva al tema della legalità e dell’onestà dei propri componenti.

Il nostro obiettivo è valorizzare le idee e le esperienze del singolo cittadino, al fine di costruire un “patto per la città, insieme per Caltanissetta”.

Precisa il Portavoce del movimento Carlo Privitera che, Giancarlo Ciulla e Leandro Janni, hanno preferito mantenere un profilo indipendente dalla nostra associazione, il primo perchè politicamente impegnato con “+ Europa”, il secondo perchè Presidente Regionale dell’organizzazione no-profit “Italia Nostra”, e, pertanto, non risultano tra i sottoscrittori dell’appello pubblico. Li ringraziamo per il contributo programmatico che hanno offerto partecipando ai lavori della nostra associazione, o che vorranno offrire in futuro.

Seguono i nomi di 80 nuovi sottoscrittori.

1. Amico Aldo

1. Amico Armando

2. Amico Enzo

3. Amico Giorgio

4. Armatore Aurelio

5. Bellante Leonardo

6. Calabró Cesare

7. Carapezza Franca

8. Carapezza Angela

9. Caruso Patrizia

10. Casciano Aldo

11. Cassarino Ettore

12. Castellano Giuseppe

13. Castellano Michele

14. Collosi Giuliano

15. D’Angelo Stefania

16. D’Auria Lino

17. D’Auria Michele

18. Dell’Aira Lucrezia

19. Dell’Utri Rosetta

20. Dell’Utri Valeria

21. Eufrate Valerio

22. Evola Giuseppe

23. Fasciana Daniele

24. Fasciana Marco

25. Foti Fabiana

26. Gangi Michele

27. Giannone Nuccia

28. Graf agnino Valentina

29. Greco Giuseppe

30. Greco Laura

31. Greco Santino

32. Gruttadauria Alessandro

33. Gruttadauria Luciana

34. Gruttadauria Lorenzo

35. Gruttadauria Michele

36. Gumina Antonio

37. Licalzi Alessia

38. Mastrosimone Claudia

39. Mastrosimone Fabio

40. Mastrosimone Salvatore

41. Melfa Valentina

42. Messina Armando

43.Messina Federico

44. Miccichè Andrea

45. Miccichè Federica

46. Mosca Roberta

47. Noto Lidia

48. Orlando Antonio

49. Palmisano Giuseppe

50. Palumbo Gioacchino

51. Passerò Angela

52.Piazza Fabio

53. Pizzo Andrea

54. Pizzo Gaetano

55. Puglisi Rita

56. Saia Salvatore

57. Savasta Luisa

58. Scalzo Giuseppe

59. Scarantino Rosalba

60. Scarpulla Gianluca

61. Scarfia Calogera

62. Scarfia Gaetano

63. Scarfia Salvatore

64. Sciandra Adriana

65. Sciuto Marica

66. Sferrazza Caterina

67. Sicurella Antonio

68. Sicurella Elisa

69. Sorriso Stefania

70. Spena Salvatore

71. Spena Raffaele

72. Stella Angela Piera

73.Stella Michela

74.Stella Sandra

75.Stella Simona

76.Valenti Romina

77. Volpe Stefano

78. Zanzarella Davide

79. Zingali Antonio