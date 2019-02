CALTANISSETTA – L’Associazione Musicale Culturale Ricreativa Corpo Bandistico G. Verdi annuncia, con estremo dolore, la scomparsa dell’amato Presidente Inglese Cataldo, da tutti conosciuto come “u Zi’ Catallu”.

Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla musica gestendo in modo esemplare la banda “G. Verdi” , trasmettendo valori che rimarranno per sempre nei cuori di tutti i componenti. L’intramontabile “Zi’ Catallu” si è spento, lasciando un vuoto incolmabile per i familiari e per i suoi ragazzi della banda. Certezza indiscussa della Settimana Santa nissena di comprovata autenticità e lealtà.

L’associazione musicale insieme alla famiglia Inglese ringraziano tutti gli amici e le associazioni che hanno espresso un pensiero per il compianto Presidente.

La funzione funebre verrà celebrata Venerdì 22 Febbraio alle ore 15:30 presso la cattedrale “ Santa Maria La Nova” di Caltanissetta