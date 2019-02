E’ succeso in Kuwait ; infatti una coppia , dopo il “ fatidico si” davanti al giudice , si appresta ad uscire dal palazzo dove era stata celebrata l’unione ma, improvvisamente, lei inciampa nell’abito nuziale e il marito le dice : stupida.Non l’avesse mai fatto. Appena sentita l’offesa la donna non ci ha pensato più di una volta, è rientrata nell’aula, si è rivolta al medesimo giudice ed ha chiesto il divorzio. “Se mi ha offeso dopo tre minuti di matrimonio, cosa farà in futuro?”: queste le parole della diretta interessata rilasciate ai media locali.