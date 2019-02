GELA – Nella serata di lunedì 25 febbraio, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Venezia dove poco prima un pedone, G.G. di anni 72, era stato travolto da un veicolo mentre attraversava la strada. Il conducente dell’autovettura, o meglio il pirata della strada, invece di prestare subito soccorso, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La immediata, serrata attività di indagine e ricerca da parte dei Militari Operanti, grazie alla indignazione e collaborazione di alcuni cittadini, ha permesso, nel corso della nottata di identificare il pirata della strada, P.M. di anni 63, il quale è stato deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 189 del C.dS. per fuga e omissione di soccorso in caso di incidente stradale. La persona ferita immediatamente trasportata presso il pronto soccorso, fortunatamente se l’è cavata con una prognosi di 8 giorni.