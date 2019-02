CALTANISSETTA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’imbattuta capolista Pro Nissa non dà scampo al Cus Palermo vincendo per 4 a 2 e prosegue solitaria la corsa al vertice del girone A di serie C1 del campionato regionale di futsal. I nisseni che adesso vantano ben 13 lunghezze di vantaggio sulla seconda, il Monreale, con questo successo hanno praticamente archiviato la vittoria del torneo.

Il quintetto di Caltanissetta parte subito forte: efficace pressione a tutto campo e ottime giocate in verticale che mettono in grande apprensione gli avversari che per i primi 20 minuti non riescono mai a tirare verso lo specchio della porta. La prima rete arriva al 9’: Mosca recupera palla e la appoggia al secondo palo per il solito Borges che di petto colloca la sfera in rete. Due minuti dopo ci prova Colore, la conclusione a botta sicura da lontano lambisce il palo. Al 15’ arriva il raddoppio ancora con il “gaucho” Borges che, servito dalla corsia di destra da De Agostini, a due passi dalla porta non sbaglia. I cussini in totale difficoltà tentano qualche ripartenza ed una determina, l’unico reale pericolo dalle parti di Avanzato: estremo difensore che devia la palla sul palo. Al 19’ Colore realizza la terza rete con un bolide che “fulmina” il portiere. I nisseni , pressoché perfetti, continuano a pressare raggiungendo al 22’ la quarta rete con il giovane Di Stefano, conclusione al volo da posizione defilata che sorprende il numero uno palermitano. Prima del fischio finale gli ospiti trovano il gol. Secondo tempo giocato al piccolo trotto: nisseni bravi ad addormentare il gioco con un efficace giro-palla. Ospiti lodevoli nel tentativo di riportarsi in partita, ma riescono soltanto a segnare un gol. Il picco offensivo dei palermitani si concretizza in un penalty ma, l’ardore viene spento dall’estremo difensore Avanzato che neutralizza il rigore e sigilla il risultato.

La Pro Nissa adesso potrà concentrarsi al meglio sulla tabellone finale nazionale della coppa Italia, dopo la vittoria di quella regionale. La gara d’andata, per l’ambito trofeo tricolore, è fissata per il 12 febbraio.