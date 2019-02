CALTANISSETTA – Pro Nissa pronta ad affrontare il ritorno della Coppa Italia, fase nazionale, contro il Carbognano; la gara di andata, disputata a Caltanissetta, si concluse sul 2 a 2. Nisseni che martedì 26 febbraio volano a Viterbo per un match decisivo, senza appello. Il quintetto siciliano dovrebbe poter contare sull’apporto di capitan Giovanni Marino che sabato 23 febbraio è stato tenuto a riposo nella contesa di campionato, vinta dai nisseni per 7 a 0 contro il Palermo Calcio a 5, nel girone A del campionato di serie C1 di futsal.

La compagine del presidente Savio Ferreri, veleggia agevolmente verso la “facile” vittoria del torneo e la conseguente promozione in serie B. L’imbattuta corazzata nissena, costruita con ingenti investimenti economici, vanta ben 15 punti di vantaggio sulla seconda a 6 giornate dal termine della competizione. La Pro Nissa ha collezionato fino ad adesso 19 vittorie ed un pareggio, realizzato 104 gol subendone appena 26 (miglior difesa).

Per l’importantissimo match di Coppa Italia è tra i convocati anche il secondo portiere, Carmelo Di Proietto reduce da un lungo stop. L’umore del gruppo è decisamente positivo, c’è la consapevolezza che nonostante le prevedibili difficoltà, ci siano i margini per proseguire il cammino nella competizione. Al seguito della squadra ci sarà l’intera dirigenza e molti sostenitori che non faranno mancare l’incitamento ai siciliani. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 16 con diretta streaming sulla pagina Facebook della Pro Nissa.