CALTANISSETTA – Seconda gara consecutiva casalinga per la Pro Nissa che sabato 23 febbraio, al Palamilan di Caltanissetta alle ore 17, ospita il Palermo Calcio a 5, penultimo in graduatoria.

Il quintetto di Caltanissetta, che sta dominando il girone A del campionato regionale di serie C1 (15 punti di vantaggio sulla seconda a sette gare dalla conclusione della competizione) dopo la vittoria interna per 6 a 1 sull’Eightyners dello scorso turno casalingo, vuole regalare un’altra gioia ai propri sostenitori

Gli avversari palermitani sono reduci da tre sconfitte consecutive ed annaspano in piena zona retrocessione: sono “costretti” a giocare una gara gagliarda per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica.

In casa Pro Nissa non manca il malumore; i dirigenti in uno sfogo intriso di amarezza, hanno lamentato la scarsa presenza di pubblico: c’è attesa e si coltiva la speranza di vedere il PalaMilan gremito per questo match.

È iniziata la fase calda della stagione ed oltre la giusta cattiverei agonistica e la concentrazione massima. la società nissena gradirebbe il supporto di un pubblico caloroso pubblico. Tutti abili arruolati ad eccezione di Lo Bongiorno ancora non al meglio. Si sta provando di recuperarlo per la gara di Coppa Italia. Arbitreranno l’incontro Monaco e Barbagallo della sezione di Acireale. Fischio d’inizio fissato alle ore 17.