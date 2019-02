CALTANISSETTA – Accantonato l’insipido pareggio casalingo negli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia, la Pro Nissa si rituffa nel campionato che ha ormai quasi vinto. I nisseni nel girone A della serie C1 del torneo regionale di futsal, vantano ben 14 punti di vantaggio sulla seconda ad otto partita dalla conclusione. Gli atleti di Caltanissetta possono adesso usufruire di un doppio turno casalingo per certificare la loro indiscussa supremazia, determinata da un roster, frutto di enormi investimenti economici, composto da giocatori di categoria superiore. Sabato 16 febbraio al PalaMilan arriva il Palermo Futsal Eightyners, penultimo in classifica. Pro Nissa che potrà nuovamente contare su capitan Giovanni Marino e probabilmente su Lo Bongiorno. Fischio d’inizio fissato per le 17 arbitreranno l’incontro i Antonio Urso della sezione di Catania e Raffaele Catalano della sezione di Ragusa. Si attende una buona cornice di pubblico, in continuità con quello visto nel turno infrasettimanale di Coppa.